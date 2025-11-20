Новости
Сегодня, 22:38

Российские пловцы стали первыми в микст-эстафете на Кубке сильнейших в Минске

Алина Савинова

Сборная России по плаванию выиграла комбинированную микст-эстафету 4х50 м на Кубке сильнейших в Минске.

В составе команды выступили Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова, которые финишировали с результатом 1 минута 36,80 секунды.

Также россияне заняли первое место в женской и мужской эстафетах 4х100 м вольным стилем. Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Антипов и Михаил Довгалюк показали результат 3 минуты 10,42 секунды, а Кира Манохина, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова и Яна Шакирова проплыли за 4 минуты 32,44 секунды.

Индивидуальные победы российских пловцов:

1. Владислав Гринев — 50 м в/с (21,57)
2. Арина Пантина — 1500 м в/с (16.16,12)
3. Максим Ступин — 200 м комплексом (1.56,17)
4. Дмитрий Савенко — 200 м на спине (1.50,25)
5. Серафима Фокина — 200 м баттерфляем (2.09,25)
6. Савелий Лузин — 400 м в/с (3.39,59)

Плавание
