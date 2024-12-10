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Сегодня, 21:44

Российские пловцы стали четвертыми в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде

Алина Савинова
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Американские пловцы победили в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде 2024 года. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 01,66 секунды и установили мировой рекорд.

Второе место заняла команда Италии (3.03,65), третьими стали представители Польши (3.04,46).

Российская команда, за которую выступали Андрей Минаков, Александр Щеголев, Дмитрий Жаворонков и Павел Самусенко, финишировала четвертой (3.04,62).

Чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие 28 российских спортсменов.

Плавание
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Россиянки заняли четвертое место в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде

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