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Российские пловцы получат 2 миллиона рублей, если превзойдут результаты чемпионов Олимпиады

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В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили, что спортсмены, которые в финале Кубка России сумеют повторить или превзойти результат чемпиона Олимпиады в Париже в том же виде программы, получат 2 миллиона рублей. Соревнованияп пройдут с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

«Сумма призовых за другие места будет указана в новом положении, которое опубликуют позднее», — заявили РИА «Новости» в ВФП.

Российские спортсмены, за исключением Юлии Ефимовой и Евгения Сомова, не стали получать нейтральный статус и пробовать отобраться на Олимпийские игры в Париже. Шестикратная чемпионка мира не сумела квалифицироваться на Игры, не выполнив норматив ни на одной из трех заявленных дистанций.

Источник: РИА Новости
Плавание
Евгений Сомов
Юлия Ефимова
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