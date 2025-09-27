Российские паралимпийцы завоевали три золотые медали в последний день чемпионата мира по плаванию

Российские паралимпийцы выиграли три золотые медали в последний день чемпионата мира по плаванию.

Андрей Калина одержал победу на 100-метровке брассом в классе SB8, Дарья Лукьяненко стала победительницей на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S11, Егор Щитковский выиграл на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM13.

Серебро выиграл Даниил Смирнов (100 метров брассом в классе SB8). Обладателями бронзовых медалей стали Елена Клячкина (100 метров брассом в классе SB8), Алексей Ганюк (100 метров вольным стилем в классе S7), Кирилл Пульвер (100 метров вольным стилем в классе S5), Мира Ларионова (200 метров вольным стилем в классе S4), Роман Жданов (200 метров вольным стилем в классе S4), Тимофей Гук (200 метров комплексным плаванием в классе SM13), Валерия Шабалина (100 м баттерфляем в классе S14).

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе.