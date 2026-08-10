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Плавание

10 августа, 20:10

Российская пловчиха Клепикова вышла в финал ЧЕ на 100 м вольным стилем

Игнат Заздравин
Корреспондент

Россиянка Дарья Клепикова вышла в финал соревнований на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Во втором полуфинале Клепикова показала результат 53,19 секунды и заняла второе место. Еще одна представительница России Александра Кузнецова не смогла пробиться в решающую стадию.

В финал вышли восемь спортсменок: по две пловчихи, которые заняли 1-2 места в полуфиналах, а также еще четыре с лучшими результатами среди остальных участниц.

Финал на дистанции 100 метров вольным стилем пройдет 11 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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Плавание
Дарья Клепикова
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