Российская пловчиха Дьякова завоевала золото на юниорском чемпионате Европы

Россиянка Софья Дьякова выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в Шаморине (Словакия).

17-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 8 минут 27,78 секунды. Дьякова является чемпионкой России и победительницей Игр БРИКС 2024 года.

Еще один россиянин Григорий Вековищев завоевал серебро в аналогичной дистанции. Его результат — 7 минут 51,49 секунды.

Представительница России Серафима Фокина стала бронзовым призером на 200-метровке баттерфляем с временем 2 минуты 11,56 секунды.

Юниорский чемпионат Европы по плаванию проходит с 1 по 6 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.