Россиянки заняли весь пьедестал на дистанции 5 км на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде

Российские пловчихи заняли весь пьедестал на дистанции 5 км на юниорском чемпионате Европы. Турнир на открытой воде проходит в Сукоро (Венгрия).

Золото выиграла Кира Гусева, показав результат 1 час 3,17 секунды. Серебро завоевала Анастасия Синякова (1:00.5,05), бронза у Нелли Петровской (1:00.11,99).

У юношей второе место в заплыве на 5 км занял Алан Носов — 57 минут 26,69 секунды.

Чемпионат Европы завершится 26 июля. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских соревнованиях организации.