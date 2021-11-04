Россиянка Годун прокомментировала победу на ЧЕ в Казани в эстафете

Многократная чемпионка России Ника Годун прокомментировала победу российской сборной в женской комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Годун победила в составе с Ариной Сурковой, Дарьей Клепиковой и Марией Каменевой.

«Мы рады, что выиграли и установили новый рекорд России. В прошлый раз нам не хватило совсем чуть-чуть. А сейчас пять команд в 1 минуте 44 секундах и мы первые. Важно и выиграть, и время хорошее показать. Мне предстоит дальше плыть 50 метров брассом и эта эстафета для меня была показателем того как я могу проплыть. К тому же рекорд России-то уже серьезно. Когда мы его бьем и с каждым годом улучшаем свое время это говорит о том, что растет весь уровень команды.

Мы понимали, что вполне можем по силам рассчитывать на первое место. Честно скажу, думала наше преимущество будет даже еще больше. Но команды все сильные, борьба была напряженной. Хотелось бы очень попасть в призы и на личной дистанции, я вчера на трассе была четвертой, не хватило сотых. Очень обидно, и ведь я показала не лучшее свое время. Мы на правильном пути здесь, но еще не в лучшей форме, готовимся к основному старту сезона, чемпионату мира. Так что пока не на пике", — сказала Годун.

Отметим, что ранее Россия выиграла на ЧЕ в Казани эстафету 4 по 50 вольным стилем.