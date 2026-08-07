Сорокина стала пятой в спринте в плавании на открытой воде на чемпионате Европы

Россиянка Екатерина Сорокина заняла пятое место в спринте на выбывание в плавании на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта.

В финале спортсменка преодолела дистанцию 3 км за 6 минут 52,2 секунды.

Победительницей стала немка Изабель Гозе (6 минут 41 секунда). Второй финишировала венгерка Беттина Фабиан (отставание — 3,1 секунды), третьей — итальянка Джиневра Таддеуччи (+3,7).

Россиянка Александра Хайлова выбыла в первом предварительном заплыве, Полина Козякина — в полуфинале.

Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.