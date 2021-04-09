Россиянка Егорова отказалась от титула секс-символа России, но не против соперничества с Ефимовой в инстаграме

Российский пловец Анна Егорова, ставшая победительницей на дистанции 800 и 400 метров вольным стилем на чемпионате России 2021 года и квалифицировавшаяся в этих дисциплинах на Олимпиаду в Токио рассказала о своих впечатлениях после завершения ЧР-2021 и своей популярности в социальной сети Instagram.

«Было очень тяжело плыть 800 метров в последний день, так как раньше мы выступали в этом виде программы в первый день, — сказала Егорова. — Чувствуется усталость, тяжело, когда перед 800 идут сначала дистанции короче. Я переживала, что уже перегрузила себя и рада, что все прошло нормально. На этом чемпионате я смогла выполнить все цели, которые перед собой ставила. Конечно, на 200 не удалось проплыть по нормативу, что меня очень расстроило. Значит, я сейчас лучше готова на 400 и 800. Задачу выиграть больше всех медалей не ставила, больше всего настраивалась на 400 метров, именно ее планомерно готовлю к Олимпиаде.

Я новая надежда российского плавания или секс-символ российского плавания? Не знаю. Первый раз в жизни такое слышу вообще, но лучше я буду надеждой российского плавания, чем секс-символом. Но инстаграм я люблю, не против конкуренции в этом плане с Ефимовой. Часто там сижу, меня это развлекает, сама веду соцсети. Поклонников много пишут, но и гадостей тоже. Приходится блокировать людей".

(Рустам Имамов)