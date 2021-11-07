Россиянин Колесников винит себя в дисквалификации сборной России и потере серебряных наград

Призер Олимпийских Игр в Токио Климент Колесников прокомментировал дисквалификацию российской сборной, которая заняла накануне второе место в смешанной эстафете вольным стилем, но лишилась серебряных наград из-за ошибки в порядке выхода спортсменов в бассейн.

Колесников вышел на старт первым, хотя по протоколу начинать эстафету за Россию должен был Владимир Морозов.

— Климент, что все-таки произошло во вчерашней эстафете?

— Произошли недопонятки, внутрикомандная ошибка. Неприятная, но в то же время она разъяснилась после дистанции, так что никто не в обиде. Виню ли я себя в сложившейся истории? Отчасти, наверное, да. Но учитывая тот факт, что все очень спонтанно и быстро произошло, не было времени даже ничего обдумать, все решалось после дистанции, все разговоры были после дистанции. Сейчас уже все в порядке. Никто не расстроен. Все друг с другом поговорили, объяснились. Хорошо, что это произошло сейчас, а не на Олимпиаде или чемпионате мира. Где любая ошибка была бы стопроцентно наказуемой.

— Медаль пришлось сдать LEN?

— Медаль забрали, дисквалификация — это всегда возвращение медалей. Честно сказать, медали меня здесь не сильно впечатляют, учитывая мои предыдущие медали. Какие медали были там, и какие здесь — здесь медали хуже. Естественно, я не сравнивал их по количеству драгметаллов, но по дизайну, качеству исполнения, не впечатляют. Хотя нам, наверное, теоретически могли бы и оставить как сувенир, второй комплект серебра никому же не нужен. У Польши бронза. Но опять же, правила есть правила. Никто не смеет их нарушать.

— Сегодня переживали, когда выходили на эстафету? Шутки были?

— Сегодня хотели выиграть, но не получилось. Я проплыл хорошо, собой доволен. Ребятами тоже доволен. Но ничего страшного, с конкуренцией интереснее. Не будем стоять на месте. Шутки? Шутки теперь будут перед любой эстафетой, этого не отнять. Теперь на нас клеймо. Никто не в обиде, но как шутка на нас прицепилась эта история. Мы теперь мем.

— Как в целом оцените личные итоги этого чемпионата?

— В целом у меня все супер. Все что плыл — все выиграл. Так что доволен. В целом я некоторые дистанции проплыл очень здорово. Настолько, что даже не ожидал подобного от себя. Но можно было и лучше. Я всегда так рассуждаю, ничего нового. Дальше после Казани еду на ISL и до 5 декабря там. Потом на чемпионат мира. Усталость есть, соревнований много, но главное заканчиваю на хорошей ноте.

Отметим, что сегодня в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 сборная России заняла третье место.