Россиянин Чупков заявил, что нацеливается на новый рекорд мира
Российский пловец, двукратный чемпион мира Антон Чупков прокомментировал свою победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию 2021 года в Казани. Соревнования являются отборочными на Олимпиаду в Токио, которая пройдет в Японии с 23 июля по 8 августа.
Плыл в своем ритме, показал средний результат. Не хороший, но и не плохой, — сказал Чупков. — Выдал все не только на последнем полтиннике, а в принципе по всей дистанции. Еще после стометровки чувствовал, что самочувствие хорошее, готовность тоже, но при этом чего-то не хватает мне. Будем анализировать после чемпионата России что не так, что со мной происходит, делать работу над ошибками. Пока что анализировать свою форму не пытался, уже после стартов обсудим все с тренерами.
«Времени еще много до Олимпиады, подготовка идет с момента завершения пандемии к Играм. Работаем, если Игры проведут будем к ним готовы. На какие цифры ориентируюсь? На таких стартах как Олимпиада важно показывать свой лучший результат, чтобы быть на вершине. Пусть мой лучший результат — это рекорд мира, на меня это не давит. Всегда хочется показывать свой лучший результат, мы к этому всегда и готовимся, на каждом старте показывать свои лучшие достижения. Просто так сложилось, что мой лучший результат — это рекорд мира, значит теперь надо работать на следующий. Это и не давит, и не вдохновляют. Я стараюсь вообще о рекордах не думать, но журналисты часто напоминают мне о них».
Также квоту на участие в Олимпийских играх завоевал Кирилл Пригода, который занял третье место. Вторым стал представитель Казахстана, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, который участвует на чемпионате России по дополнительной заявке. Ранее Чупков и Пригода получили олимпийские лицензии на дистанции 100 метров брассом.
(Рустам Имамов)
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