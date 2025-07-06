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Плавание

6 июля 2025, 23:59

Россияне завоевали два золота в заключительный день юниорского чемпионата Европы

Алина Савинова

В воскресенье, 6 июля, в словацком Шаморине завершился юниорский чемпионат Европы по плаванию.

В заключительный день соревнований российские спортсмены завоевали два золота, два серебра и одну бронзу.

Софья Дьякова выиграла заплыв на 400 метров вольным стилем с результатом 4 минуты 7,06 секунды, Ксения Мишарина стала второй (4.07,52). У мужчин в этой дисциплине победил Григорий Вековищев (3.48,71).

Георгий Яковлев финишировал вторым в 100-метровке на спине (54,47 секунды). Мария Осетрова показала третий результат на дистанции 50 метров баттерфляем (26,44).

Российские спортсмены выступали на юниорском чемпионате Европы в нейтральном статусе.

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Плавание
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