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Россияне завоевали 5 золотых медалей на чемпионате Европы за день

22:19

Россияне завоевали пять золотых медалей в соревновательный день чемпионата Европы в плавании на короткой воде.

Владимир Морозов выиграл 100-метровку вольным стилем (45,53). В тройку вошел россиянин Владислав Гринев.

Климент Колесников победил на дистанции 100 м комплексом (51,15). В этом же заплыве серебро взял еще один россиянин Сергей Фесиков.

Колесников также выиграл заплыв на 50 м на спине (22,75).

Мария Темникова победила на 200-метровке брассом (2.18,35).

Мария Каменева первенствовала на 50 м вольным стилем (23,56).

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