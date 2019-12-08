Россияне завоевали 5 золотых медалей на чемпионате Европы за день
22:19
Россияне завоевали пять золотых медалей в соревновательный день чемпионата Европы в плавании на короткой воде.
Владимир Морозов выиграл 100-метровку вольным стилем (45,53). В тройку вошел россиянин Владислав Гринев.
Климент Колесников победил на дистанции 100 м комплексом (51,15). В этом же заплыве серебро взял еще один россиянин Сергей Фесиков.
Колесников также выиграл заплыв на 50 м на спине (22,75).
Мария Темникова победила на 200-метровке брассом (2.18,35).
Мария Каменева первенствовала на 50 м вольным стилем (23,56).
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