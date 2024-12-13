Россияне заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию

Россияне Егор Корнев, Роман Шевляков, Арина Суркова и Дарья Трофимова стали четвертыми в смешанной эстафете на дистанции 4x50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителями заплыва стали спортсмены из Италии с результатом 1.28,50 секунды. Российские пловцы отстали от лидеров на 0,45 секунды.

Серебро завоевала сборная Канады (+0,10). Бронза у Польши (+0,30).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.