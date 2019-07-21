Россияне стали вторыми в эстафете 4Х100 метров вольным стилем на чемпионате мира

Мужская сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу стала второй в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников, Евгений Рылов уступили сборной США и опередили Австралию.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4х100 м в/с

Финал

1. США (Кэлеб Дрессел, Блейк Пьерони, Зак Эппл, Натан Эдриан) – 3.09,06

2. Россия (Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников, Евгений Рылов) – 3.09,97

3. Австралия (Камерон Макивой, Клайд Льюис, Александр Грэм, Кайл Чалмерс) – 3.11,22