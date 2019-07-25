Россияне победили в комбинированной смешанной эстафете на европейском юношеском фестивале

На европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку (Азербайджан) золотую медаль в комбинированной смешанной эстафете завоевала сборная России по плаванию.

Результат россиян в финальном заплыве - 3.54,27. На втором месте сборная Великобритании, проигравшая победителям 2,79 секунды. Третье место заняла команда Франции (+3,27).

За сборную России выступали Алексей Ткачев, Евгения Чикунова, Александра Сабитова и Илья Бородин. Ткачев также победил в плавании на 200 метров на спине.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит в Баку с 21 по 27 июля.