Россия заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России по плаванию финишировала четвертой в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

За Россию выступали Климент Колесников, Юлия Ефимова, Андрей Минаков и Мария Каменева. Результат россиян — 3 минуты и 43,60 секунды.

Победу одержала сборная Великобритании (3.38,82). В тройку лучших также попали Голландия (3.41,28) и Италия (3.42,30).

Чемпионат Европы проходит с 10 по 23 мая.