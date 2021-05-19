Россия выиграла эстафету 4х200 метров вольным стилем на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) завершилась вечерняя программа в соревнованиях по плаванию. Сборная России заняла первое место в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем.

За россиян выступали Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев. Результат победителей — 7 минут и 03,48 секунды.

Второе место заняла сборная Великобритании (7.04,61). На третьей позиции команда Италии (7.06,05).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.