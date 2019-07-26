Россия в одной победе от исторического рекорда

В пятницу российские пловцы выиграли три золота и одно серебро чемпионата мира в Корее и довели число завоеванных медалей до 11.

Сборная России уже превзошла собственный результат двухлетней давности, когда было выиграно меньше на два серебра. На самом успешном в российской истории ЧМ-1994 наши пловцы также взяли 11 наград, но золотыми были четыре из них. Даже одно золото в оставшиеся два дня позволит России установить новый национальный рекорд.

Самые успешные чемпионаты мира по плаванию для России. Фото "СЭ"

Юлия Ефимова в шестой раз выиграла золотую медаль чемпионата мира и вышла на первое место в списке самых титулованных российских участников ЧМ по плаванию. 27-летняя брассистка, одержавшая свою первую победу в 2009 году, обошла другого шестикратного чемпиона мира Александра Попова по числу серебряных наград (семь против четырех). Спинист Евгений Рылов и брассист Антон Чупков тем временем стали пятым и шестым отечественными пловцами, которым удалось выиграть мировое первенство больше одного раза.

Самые титулованные российские спортсмены в истории чемпионатов мира. Фото "СЭ"

Кроме того, Ефимова завоевала 14-ю личную медаль ЧМ и сравнялась по этому показателю с рекордсменками – Катинкой Хоссу и Сарой Шестрем. Однако венгерка и шведка опережают Юлию по количеству побед. Лидерство удерживает американка Кэти Ледеки, выигравшая 10 личных заплывов на чемпионатах мира.