19:00 | Плавание

Россия в одной победе от исторического рекорда

Юлия Ефимова. Фото REUTERS Самые успешные чемпионаты мира по плаванию для России. Фото "СЭ" Самые титулованные российские спортсмены в истории чемпионатов мира. Фото "СЭ" Женщины, выигравшие больше четырех личных гонок на чемпионатах мира. Фото "СЭ"
Юлия Ефимова. Фото REUTERS
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В пятницу российские пловцы выиграли три золота и одно серебро чемпионата мира в Корее и довели число завоеванных медалей до 11.

Сборная России уже превзошла собственный результат двухлетней давности, когда было выиграно меньше на два серебра. На самом успешном в российской истории ЧМ-1994 наши пловцы также взяли 11 наград, но золотыми были четыре из них. Даже одно золото в оставшиеся два дня позволит России установить новый национальный рекорд.

Самые успешные чемпионаты мира по плаванию для России. Фото "СЭ"
Самые успешные чемпионаты мира по плаванию для России. Фото "СЭ"

Юлия Ефимова в шестой раз выиграла золотую медаль чемпионата мира и вышла на первое место в списке самых титулованных российских участников ЧМ по плаванию. 27-летняя брассистка, одержавшая свою первую победу в 2009 году, обошла другого шестикратного чемпиона мира Александра Попова по числу серебряных наград (семь против четырех). Спинист Евгений Рылов и брассист Антон Чупков тем временем стали пятым и шестым отечественными пловцами, которым удалось выиграть мировое первенство больше одного раза.

Самые титулованные российские спортсмены в истории чемпионатов мира. Фото "СЭ"
Самые титулованные российские спортсмены в истории чемпионатов мира. Фото "СЭ"

Кроме того, Ефимова завоевала 14-ю личную медаль ЧМ и сравнялась по этому показателю с рекордсменками – Катинкой Хоссу и Сарой Шестрем. Однако венгерка и шведка опережают Юлию по количеству побед. Лидерство удерживает американка Кэти Ледеки, выигравшая 10 личных заплывов на чемпионатах мира.

Женщины, выигравшие больше четырех личных гонок на чемпионатах мира. Фото "СЭ"
Женщины, выигравшие больше четырех личных гонок на чемпионатах мира. Фото "СЭ"
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