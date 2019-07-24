Россия – в одной десятой от бронзы ЧМ в смешанной комбинированной эстафете. Австралия обошла США

Сборная Австралии выиграла финальный заплыв в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Корея) – 3 минуты и 39,08 секунды. Россия расположилась на четвертой строчке, уступив одну десятую до бронзы, результат – 3 минуты и 40,78 секунды.

В составе сборной России выступили: Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Мария Каменева и Светлана Чимрова

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м

Финал

1. Австралия (Митчелл Ларкин, Мэттью Уилсон, Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл) – 3.39,08

2. США (Райан Мерфи, Лилли Кинг, Кэлеб Дрессел, Симона Мануэль) – 3.39,10

3. Великобритания (Джорджия Дэвис, Адам Пити, Джеймс Гай, Фрея Андерсон) – 3.40,68

4. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) – 3.40,78

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