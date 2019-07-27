Россия - пятая в смешанной эстафете вольным стилем на ЧМ в Кванджу

Сборная России заняла пятое место на чемпионате мира в Кванджу в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

Первой стала команда США, второе место у Австралии, замкнула тройку сборная Франции.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины/Женщины

Эстафета 4х100 м в/с

Финал

1. США (Кэлеб Дрессел, Зак Эппл, Мэллори Комерфорд, Симона Мануэль) - 3.19,40

2. Австралия (Кайл Чалмерс, Клайд Льюис, Эмма Маккеон, Бронте Кэмпбелл) - 3.19,97

3. Франция (Клеман Миньон, Мехди Метелла, Шарлотта Бонне, Мари Ваттель) - 3.22,11

4. Канада (Маркус Тормейер, Юрий Кисиль, Тэйлор Рак, Пенни Олексяк) - 3.22,54

5. Россия (Владислав Гринев, Владимир Морозов, Мария Каменева, Дарья Устинова) - 3.22,72

6. Голландия (Кайли Столк, Йессе Путс, Фамке Хемскерк, Рамони Кромовидйойо) - 3.23,48

7. Япония (Кацуми Накамура, Кацухиро Мацумото, Рика Омото, Ая Сато) - 3.24,67

8. Италия (Мануэль Фриго, Алессандро Миресси, Илария Бьянки, Федерика Пеллегрини) - 3.25,58