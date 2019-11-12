Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году

Член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко рассказал, что Казань или Нижний Новгород примут чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года. Этот турнир проводится раз в два года, и Россия еще ни разу его не принимала.

— На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, 2022 года — в Риме, — цитирует ТАСС Власенко. — Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде.

В Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2013 года, в июле было принято решение, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025 году.