Родственница жены пропавшего пловца из России сообщила, что в Турции не ведутся активные поиски

Родственница жены пропавшего без вести россиянина Николая Свечникова Алена Караман заявила, что турецкая полиция и морская служба не дают информации и не создают группы для поиска мужчины.

«Никакой поисковой программы я лично не видела. Кто-то говорил, что видел его посреди Босфора, что он лежал там звездочкой. Турки ничего не знают. В полиции тоже частично кто-то знает, морская служба якобы ищет, но я просила дать доказательства, мне никто ничего не показал», — цитирует ТАСС Караман.

Участник межконтинентального заплыва через Босфор Николай Свечников — единственный среди всех спортсменов не вернулся к финишу. Ежегодный заплыв, организованный Национальным олимпийским комитетом Турции, проходил в воскресенье, 24 августа. В нем приняли участие пловцы из 81 страны.