Резцова поддержала задержанного за отсутствие маски тренера по плаванию

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию, в которой оказался заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин.

Его грубо задержали в аэропорту Пулково за то, что он отказался надевать маску.

«Я не понимаю, зачем его взяли. Я не ношу маску! Для меня это дико. Это неправильно! Я поддержу Ильина», — сказала Резцова «СЭ».