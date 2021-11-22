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Резцова поддержала задержанного за отсутствие маски тренера по плаванию

20:01
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию, в которой оказался заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин.

Его грубо задержали в аэропорту Пулково за то, что он отказался надевать маску.

«Я не понимаю, зачем его взяли. Я не ношу маску! Для меня это дико. Это неправильно! Я поддержу Ильина», — сказала Резцова «СЭ».

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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