Решение по делу разбившего пробирку Сунь Яна будет вынесено в пятницу

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет решение по делу китайского пловца Сунь Яна в пятницу, 28 февраля. Опубликовано оно будет на официальном сайте организации в полдень по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Сунь Яна в сентябре 2018 года возник конфликт с допинг-офицерами во время внесоревновательного тестирования. Якобы один из представителей ВАДА не имел соответствующих документов, из-за чего Сунь Ян демонстративно отказался сдать анализ мочи, а его охранник молотком разбил пробирку с кровью.

FINA признала пловца невиновным, ВАДА подало апелляцию на решение в CAS. Агентство просит отстранить Сунь Яна на срок от двух до восьми лет.