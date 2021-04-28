Ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов после заключения меморандума о сотрудничестве с Всероссийской федерацией плавания сказал, что это закономерное продолжение работы по подготовке спортивных управленческих кадров.

— Впервые сижу за столом сразу с двумя четырехкратными олимпийскими чемпионами, Станиславом Поздняковым и Владимиром Сальниковым, — отметил Белоусов. — Очень благодарен за то, что тебя углубления сотрудничества РМОУ с ОКР и национальными федерациями получает поддержку с обеих сторон. Для нас это очень важно. Мы запустили эту программу пять лет назад, и добились хороших результатов — по образовательным программам ОКР подготовлено уже более 5 тысяч человек. Все довольны, хотят вернуться к нам еще. А сегодняшнее мероприятие говорит о том, что сотрудничество приобретает все более конкретные и детализированные формы. От ОКР мы переходим непосредственно к федерациям по видам спорта, и это органичное продолжение нашей общей линии. Уверен, это правильный путь, и он приведет к удовлетворению запросов, существующих у спортсменов — имею в виду их социализацию, поиски места в жизни после завершения карьеры. С этим сталкивается каждый атлет, и для нас это одно из ключевых направлений деятельности. Кроме того, мы сейчас совместно с ОКР особое внимание уделяем антидопинговым программам на всех уровнях, подготовке ребят в том числе и для работы в международных организациях в качестве менеджеров.

Напомним, федерация и университет будут обмениваться экспертами, информацией и опытом, приглашать друг друга к участию в конференциях, семинарах, конгрессах и образовательных программах. Кроме того, слушатели РМОУ смогут проходить практику в ВФП, ее региональных структурах и на различных турнирах по плаванию, а представители федерации будут приглашаться для проведения учебных программ в вузе.

(Антон Бабошин)