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Допинг

Сегодня, 10:10

Расследование дела пловцов может помешать США в будущем проводить турниры

Виктория Кравченко
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На сайте Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) сообщается, что федеральное расследование в США по делу о положительных допинг-пробах китайских пловцов может привести к рискам проведения в стране турниров.

«Экстерриториальное расследование США ставит под сомнение личную безопасность спортсменов, спортивных чиновников и представителей международных спортивных организаций, а также уверенность в том, что они смогут приехать в США для участия в международных спортивных соревнованиях и выполнения своих обязательств», — цитирует РИА Новости заявление ASOIF.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда ВАДА не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений.

23 апреля Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность ВАДА в связи с положительными допинг-пробами китайских спортсменов.

9 июля стало известно, что независимый прокурор не нашел ошибок ВАДА в деле китайских пловцов. МОК заявил о полной поддержке ВАДА по делу китайских пловцов.

Источник: РИА Новости
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