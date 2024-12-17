Габдуллин: «Сборная России по плаванию не только создала конкуренцию, но еще и порвала своих оппонентов»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации плавания Радмир Габдуллин прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, после возвращение пловцов на родину.

Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете турнира, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные).

«Весь мир ждал, пока вы заявите о себе, когда вы составите им здоровую и сильную конкуренцию. Вы не только ее создали, но еще и порвали своих оппонентов. Как бы ни противодействовали, как бы ни говорили, вы все равно показали, что русский дух не сломать, русский дух не покорен. Самое главное, что своими победами мы прославили всю страну, которая нуждается в таких прекрасных улыбках, как у вас» — сказал Габдуллин.

В чемпионате мира по плаванию на короткой воде приняли участие 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин).