Путин — о российских пловцах на чемпионате мира: «Смотрю и радуюсь, как радовался бы успехам членов своей семьи»
Путин прокомментировал победу российских пловцов на чемпионате мира
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
«Выходили ребята: здоровые, мощные, уверенные в себе чемпионы мира, девочки красивые. Я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Поэтому я на Россию смотрю как на семью», — приводит слова Путина RT.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). Россияне уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.
Источник: RT
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