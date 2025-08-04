Новости
4 августа, 19:27

Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира в Сингапуре

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золотые медали в комбинированной эстафете 4x100 м.

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич, Егор Денисович! Поздравляю вас с победой. Отличная подготовка и командная сплоченность помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат в комбинированной эстафете 4 по 100 м. Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Россияне заняли четвертое место в&nbsp;медальном зачете&nbsp;ЧМ по&nbsp;водным видам спорта 2025.Успеть до Олимпиады. Над чем нам надо работать после водного чемпионата мира?

Второе место в заплыве заняла сборная Франции, которая отстала от россиян на 1,03 секунды. На третьей строчке — сборная США (+1,69).

Россияне на чемпионате мира-2025 завоевали 18 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Чемпион мира по плаванию Кетце: «Рад, что россияне снова с нами»

Губерниев: «Народ не обманешь, люди тянутся к мировому спорту, соскучились»

