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Путин назвал блестящим выступление российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште

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Президент России Владимир Путин прокомментировал выступление россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Дарья Трофимова, Арина Суркова, Кирилл Пригода и&nbsp;Мирон Лифинцев с&nbsp;золотыми медалями ЧМ-2024. Россияне зажигают на чемпионате мира по плаванию. Могло ли так быть и на Олимпиаде-2024?

Ранее Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова выиграли золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м. Лифинцев также стал чемпионом мира на дистанции 100 метров на спине.

Владимир Путин
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