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Пловец Фесиков: «Ломать себя ради результата не готов. Хочу пожить достаточно, увидеть внуков»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» рассказал, как готовится к соревнованиям с учетом возрастных особенностей. Сергею сейчас 34 года.

«Я всегда выступаю в удовольствие. И тренируюсь в комфортном режиме. Сказать себе, что идти на принцип ради результата, ломать себя — вряд ли. Я быстро охладею к спорту. Нужно держать баланс, к тому же есть вопрос здоровья. А я очень хочу пожить еще достаточно, чтобы увидеть внуков. Разрушить стереотип о том, что спорт калечит. Я по жизни — фанатик. И почти все в спорте такие. Фанатик плавания. Мне нужно плавать, я чувствую потребность. Достаточно ли я работаю, чтобы конкурировать на равных с молодыми — это уже другой вопрос», — сказал Фесиков.

Ранее Фесиков пропустил чемпионат России в Казани из-за проблем со здоровьем.

Сергей Фесиков. «Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии

Сергей Фесиков
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