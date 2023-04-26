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Сегодня, 14:35

Призер Олимпийских игр пловец Чупков сообщил, что взял паузу в карьере до осени

Виктория Кравченко
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Антон Чупков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года пловец Антон Чупков сообщил, что взял паузу в карьере.

«Карьеру я приостановил по личным причинам. Сезон до осени я, скорее всего, пропущу, а дальше будет видно. Руководство Всероссийской федерации плавания в курсе», — цитирует Чупкова ТАСС.

21 апреля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев подали документы в федерацию на смену гражданства.

Источник: https://tass.ru/sport/17616403
Антон Чупков
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