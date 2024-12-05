Призер Олимпийских игр Депланш завершил свою спортивную карьеру

Бронзовый призер Олимпиады 2020 года швейцарский пловец Жереми Депланш объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает швейцарская телерадиокомпания RSI со ссылкой на пресс-релиз Федерации плавания Швейцарии (Swiss Aquatics).

30-летний Депланш является призером Олимпийских игр. На его счету также серебряная медаль чемпионата мира 2019 года. В 2018 году он стал победителем первенства Европы, а в 2021 завоевал серебро чемпионата Европы.