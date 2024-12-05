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Плавание

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Призер Олимпийских игр Депланш завершил свою спортивную карьеру

Камила Абдурахманова
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Бронзовый призер Олимпиады 2020 года швейцарский пловец Жереми Депланш объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает швейцарская телерадиокомпания RSI со ссылкой на пресс-релиз Федерации плавания Швейцарии (Swiss Aquatics).

30-летний Депланш является призером Олимпийских игр. На его счету также серебряная медаль чемпионата мира 2019 года. В 2018 году он стал победителем первенства Европы, а в 2021 завоевал серебро чемпионата Европы.

Плавание
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