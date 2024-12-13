Пригода завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 200 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода стал серебряным призером в финальном заплыве на 200 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителем заплыва стал испанец Карлес Коль Марти с результатом 2.01,55 секунды. Пригода отстал от лидера на 0,33 секунды. Еще один россиянин Александр Жигалов стал четвертым (+0,57).

Бронзовую медаль завоевал японец Ямато Фукасава (+0,46).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.