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Сегодня, 19:59

Пригода завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 200 м брассом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Кирилл Пригода стал серебряным призером в финальном заплыве на 200 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителем заплыва стал испанец Карлес Коль Марти с результатом 2.01,55 секунды. Пригода отстал от лидера на 0,33 секунды. Еще один россиянин Александр Жигалов стал четвертым (+0,57).

Бронзовую медаль завоевал японец Ямато Фукасава (+0,46).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Кирилл Пригода
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