Пригода занял четвертое место в брассе на 50 метров на ЧМ в Корее. Пити - первый

Россиянин Кирилл Пригода​ занял четвертое место финальном заплыве в брассе на дистанции 50 метров ​на чемпионате мира в Кванджу (Корея) – 26,72 секунд. Первым стал англичанин Адам Пити (26,06).

На второй строчке расположился бразилец Фелипе Лима – 26,66 секунд. Третье место занял его соотечественник Жоау Гомес – 26,69 секунд.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

50 м брасс

Финал

1. Адам Пити (Великобритания) – 26,06

2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,66

3. Жоау Гомес (Бразилия) – 26,69

4. Кирилл Пригода (Россия) – 26,72

5. Илья Шиманович (Белоруссия) – 26,85

6. Янь Зибэй (Китай) – 26,86

7. Майкл Эндрю (США) – 26,93

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