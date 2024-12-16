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Сегодня, 21:45

Пригода высоко оценил конкуренцию на ЧМ-2024 на короткой воде

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Многократный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода в интервью «СЭ» подчеркнул, что на ЧМ-2024 в Будапеште хватало звезд первой величины.

«Я бы не сказал, что это был легкий и проходной ЧМ, — отметил «СЭ» Пригода. — На него приехали спортсмены, у которых не все получилось на Олимпиаде. Да, это не уровень Игр, но заинтересованность в этом турнире сохранилась у многих лидеров плавания. Конкретно мне противостоял Цинь Хайян — олимпийский чемпион Парижа на дистанции 200 м. Пожалуй, самый известный пловец современности Леон Маршан также планировал соревноваться в Будапеште, но отказался от поездки в последний момент. Половина олимпийской команды США выступала на этом ЧМ. Так что эти соревнования очень показательные и информативные, но если мы хотим двигаться дальше, то нельзя останавливаться на достижениях сегодняшнего дня. Надо проанализировать свои результаты и попытаться их улучшить. Резерв еще точно есть».

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и&nbsp;Арина Суркова на&nbsp;чемпионате мира-2024 на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. «Главный итог ЧМ: спорт в России не попал в ту яму, из которой невозможно выбраться». Интервью Кирилла Пригоды

В Будапеште уроженец Санкт-Петербурга завоевал шесть медалей: три золота в эстафетах и три серебра в личных стартах.

Плавание
Кирилл Пригода
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