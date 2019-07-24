Пригода уступил три сотых до бронзы на ЧМ в брассе на 50 метров. Пити - первый

Россиянин Кирилл Пригода занял четвертое место финальном заплыве в брассе на дистанции 50 метров на чемпионате мира в Кванджу (Корея) – 26,72 секунды. Первым стал англичанин Адам Пити (26,06), для которого это стало седьмым успехом на мировых первенствах.
На второй строчке расположился бразилец Фелипе Лима – 26,66 секунд. Третье место занял его соотечественник Жоау Гомес – 26,69 секунд.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
50 м брасс
Финал
1. Адам Пити (Великобритания) – 26,06
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,66
3. Жоау Гомес (Бразилия) – 26,69
4. Кирилл Пригода (Россия) – 26,72
5. Илья Шиманович (Белоруссия) – 26,85
6. Янь Зибэй (Китай) – 26,86
7. Майкл Эндрю (США) – 26,93
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