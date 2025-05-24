Пригода стал лучшим на 100-метровке брассом на этапе «Маре Нострум» во Франции

Российский пловец Кирилл Пригода выиграл заплыв на 100 метров брассом на третьем этапе международных соревнований «Маре Нострум» в Париже (Франция).

29-летний спортсмен преодолел дистанцию за 59,67 секунды. Вторым стал японец Син Охаси (59,88), третьим — белорус Илья Шиманович (1.00,15).

Россиянин Климент Колесников завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине с результатом 25,24 секунды. Он уступил французу Йоанну Н'Дойе-Бруару (25,15) и опередил его соотечественника Жюля Андре (25,47).

Еще один представитель России Роман Шевляков занял третье место на 100-метровке баттерфляем (51,93). Заплыв выиграл француз Максим Груссе (51,40), серебро у Адильбека Мусина (51,82) из Казахстана.