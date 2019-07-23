Пригода, Николаев, Андрусенко и Саламатина пробились в полуфинал на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в соревнованиях по плаванию завершились предварительные заплывы.

На дистанции 50 метров брассом у мужчин в полуфинал пробились россияне Кирилл Пригода и Андрей Николаев. Они показали, соответственно, шестой и девятый результат.

В плавании на 800 метров брассом российский спортсмен Илья Дружинин занял 18-е место и прекратил борьбу.

В женском плавании на 200 метров вольным стилем в полуфинал вышли россиянки Вероника Андрусенко и Валерия Саламатина (10-е и 11-е время).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Кванджу (Корея) с 12 по 28 июля.