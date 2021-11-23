Президент ВФП Сальников прокомментировал задержание заслуженного тренера России Ильина

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что следит за ситуацией, связанной с задержанием заслуженного тренера России Александра Ильина.

«Мы следим за ситуацией, она неприятная. Как только у нас будет достаточно информации, мы сделаем соответствующее заявление», — цитирует ТАСС Сальникова.

В понедельник подопечная Ильина трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова на своей странице в Instagram опубликовала видео с задержанием тренера в аэропорту Пулково. Спортсменка написала, что специалиста задержали из-за отказа надеть маску.

В итоге Ильин был доставлен в отдел полиции.