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Президент ВФП Сальников прокомментировал задержание заслуженного тренера России Ильина

11:52

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что следит за ситуацией, связанной с задержанием заслуженного тренера России Александра Ильина.

Задержание Александра Ильина. В аэропорту Санкт-Петербурга задержан заслуженный тренер России по плаванию

«Мы следим за ситуацией, она неприятная. Как только у нас будет достаточно информации, мы сделаем соответствующее заявление», — цитирует ТАСС Сальникова.

В понедельник подопечная Ильина трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова на своей странице в Instagram опубликовала видео с задержанием тренера в аэропорту Пулково. Спортсменка написала, что специалиста задержали из-за отказа надеть маску.

В итоге Ильин был доставлен в отдел полиции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12995453

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Роман Шишов все материалы автора
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