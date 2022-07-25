Президент федерации плавания России Владимир Сальников прокомментировал результаты «Игры Дружбы» в Казани и рассказал о том, какие делегации были приглашены на турнир.

«Это «Игры Дружбы». Мы пригласили все страны, тут уже кто-то откликнулся, кто-то — нет... Из тех, кто приехал — они получили международный заряд. Расскажут у себя дома как проходили эти соревнования, будет это для них мотивацией приехать на следующие соревнования. В целом здесь по организации всем точно все понравилось. Так что ждем новых участников. Все-таки в Казани всегда хорошая атмосфера и отличная атмосфера. Все очень красочно и красиво.

По результатам у нас они очень высокие всегда. И вот как раз сейчас новый рекорд страны увидели, хотя как по мне еще можно улучшать, есть потенциал. Есть сравнимые результаты с призерами чемпионата мира текущего, есть результаты и выше. Так что старт удался. Что и предполагалось», — сказал Сальников.

Отметим, что среди участников «Игр Дружбы» помимо регионов России и Белоруссии были представители Алжира, Южной Кореи, Армении, Вьетнама и других стран.