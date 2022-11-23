Поздняков: «Безусловно, рекорд Колесникова — это очень знаковое событие для мирового плавания»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине на короткой воде.

«Безусловно, рекорд Колесникова — это очень знаковое событие для мирового плавания и для российского спорта в целом. Сейчас у нас очень хорошие соревнования, они проходят на высоком уровне, это никуда не делось», — приводит ТАСС слова Позднякова.

23 ноября в финале чемпионата России Колесников преодолел дистанцию 50 м на спине за 22,11 секунды и установил мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал Флорану Маноду из Франции, который 6 декабря 2014 года показал на этой дистанции результат 22,22 секунды.