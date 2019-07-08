Попов, которого МОК обвинил во взятках, должен прислать выписки со счетов за 2009 год

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов рассказал, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по этике запросила у него выписки со счетов за 2009 год, сообщает "РИА Новости".

Ранее стало известно, что бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе ИААФ Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016. Диак якобы перераспределил их между членами МОК, включая Попова и главу Олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

– Я постоянно нахожусь на связи с комиссией МОК по этике, которая ведет разбирательство дела. Мне прислали ряд вопросов, на которые я должен ответить, и попросили прислать выписки со счетов за 2009 год. Само по себе разбирательство проводится в рабочем порядке и не требует моего личного присутствия в МОК, но при необходимости я готов прилететь туда по первому требованию, – приводит слова Попова "РИА Новости".

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