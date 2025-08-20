Победитель этапа Кубка мира по зимнему плаванию: «Удивило отношение к россиянам в Аргентине»

Член сборной России по зимнему плаванию Павел Алферов в интервью «СЭ» рассказал о том, как встречали нашу команду на этапе Кубка мира в аргентинском Эль-Калафате. Алферов на этих соревнованиях выиграл пять золотых медалей в личных соревнованиях и одну в командных.

— Видел, что вас очень тепло встречали, обнимали, говорили: «Вива Русия!» Удивила ли такая атмосфера?

— Я знал, что аргентинцы — достаточно дружелюбные ребята. Но, конечно, немного атмосфера удивила. У меня давно не было международных поездок. А когда они и были, то я ездил не от сборной России и особо не афишировал, откуда приехал. Косо в отпуске не смотрели, но и радушного приема тоже не чувствовали. Сейчас же у нас была форма, на которой написано «Россия», герб, флаг. Люди подходили, фотографировались, общались. Не ожидал, что будет все настолько позитивно. Плюс эти соревнования проходили второй раз. Год назад половина нашей команды уже на них выступала. Их уже знали. В основном подходили к нашему капитану — тренеру Андрею Замыслову и Алексею Жаркову, который тогда блистал в Аргентине и занял много призовых мест.

— Но в том году у нашей команды не было флага.

— Я точно не скажу. По-моему, он тоже присутствовал. Видел его на фотографиях с тех соревнований.

— Там же были не только радушные аргентинцы, но и участники из Польши, Финляндии, Канады. Как они реагировали? Не встречали негативных взглядов в вашу сторону?

— Нет. Были участники примерно из 15-16 стран. Никаких эксцессов и проблем не возникло. В моей категории выступал достаточно титулованный поляк Майкл Перл. Я был с ним не знаком, но ребята его знали. Мы его встретили в аэропорту. Все прошло отлично: пообщались, сфоткались.