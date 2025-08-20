Член сборной России по зимнему плаванию Павел Алферов в интервью «СЭ» рассказал, как проходила церемония награждения на этапе Кубка мира в аргентинском Эль-Калафате. Алферов на этих соревнованиях выиграл пять золотых медалей в личных соревнованиях и одну в командных.

— Как там проходили церемонии награждения? Включали ли гимн?

— У нас произошла небольшая проблема во время соревнований. Заключалась она в том, что во второй день поднялся ветер. Вместе с ним поднялись волны и начали приплывать айсберги. Они перегораживали путь на траектории прохождения заплывов. В результате соревнования останавливались, и спасатели вручную эти айсберги отталкивали. К тому же из-за высоких волн условия стали сложными для выступления. В середине второго дня организаторы прервали старты. Следующий соревновательный день из-за плохого прогноза погоды полностью отменили.

Из-за того, что полтора дня прошли впустую, стали нагонять в другие дни. В пятницу должны были закончиться соревнования и планировалась церемония награждения. Она проходила на открытом воздухе и началась тогда, когда уже стемнело. Поэтому нормальных фотографий с награждения не получилось. Плюс было очень много людей, очень много категорий, а время ограничено. Поэтому проводили все быстро. Никаких гимнов не играло, но все выходили с флагом.

— Какие-то призовые предусмотрены?

— Призом были аплодисменты участников и медали. Никаких дипломов, ничего такого. На первом награждении мне дали какой-то местный шампунь. За остальные дистанции шампунь уже не давали, и остальные участники его не получили. Не понимаю, как мне так посчастливилось.