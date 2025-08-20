Пловец Щербаков завоевал золото на юниорском чемпионате мира в Румынии

Российский пловец Михаил Щербаков одержал победу на дистанции 200 метров комплексом на юниорском чемпионате мира.

Щербаков показал результат 1 минута 57,25 секунды и побил рекорд турнира, который принадлежал американцу Максимусу Уильямсону (1.57,29).

Еще двое россиян завоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира: Георгий Яковлев финишировал вторым на 100-метровке на спине, а Серафима Фокина — на дистанции 200 метров баттерфляем. Бронзовыми призерами стали Ралина Гилязова (50 метров брассом) и Ксения Мишарина (800 метров вольным стилем).

Соревнования проходят с 19 по 24 августа в румынском городе Отопени.