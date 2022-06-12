Пловец Рылов заявил, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не собирается становиться тренером после завершения спортивной карьеры.

«Тренером быть не хочу. Мастер-классы, когда закончу, возможно, буду проводить намного чаще, времени сейчас не хватает, физически тяжело», — приводит ТАСС слова Рылова.

25-летний Рылов выиграл две золотых медали на Олимпиаде в Токио (100 и 200 метров на спине). Также на Играх в Японии он стал серебряным призером в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Помимо этого, Рылов является двукратным чемпионом мира и трижды выигрывал золото на мировом первенстве на короткой воде в Ханчжоу в 2018 году.