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Сегодня, 14:14

Пловец Рылов заявил, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не собирается становиться тренером после завершения спортивной карьеры.

«Тренером быть не хочу. Мастер-классы, когда закончу, возможно, буду проводить намного чаще, времени сейчас не хватает, физически тяжело», — приводит ТАСС слова Рылова.

25-летний Рылов выиграл две золотых медали на Олимпиаде в Токио (100 и 200 метров на спине). Также на Играх в Японии он стал серебряным призером в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Помимо этого, Рылов является двукратным чемпионом мира и трижды выигрывал золото на мировом первенстве на короткой воде в Ханчжоу в 2018 году.

Источник: https://tass.ru/sport/14891569
Евгений Рылов
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