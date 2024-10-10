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10 октября, 10:48

Пловец Рылов заявил, что не хочет выступать под нейтральным флагом

Руслан Минаев
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Евгений Рылов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский пловец Евгений Рылов заявил, что у него нет желания выступать в статусе нейтрального спортсмена.

«Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России», — написал Рылов в своем Telegram-канале.

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В 2020 году Рылов дважды завоевывал золотые медали на Олимпиаде в Токио. Также россиянин является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. На Олимпиаде-2024 в Париже он не выступал.

Источник: Telegram-канал Евгения Рылова
Евгений Рылов
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